شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حبيب: صاحبة الفيديو كانت عاوزة 2 مليون.. وشيرين: بحاول أمشى جوه الحيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان حسام حبيب على التسجيل الصوتى لوالده ضده وزوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب: "الحمد الله عندى ثقة فى مراتى وعلاقتها بيا دى مش بتاعة أى حد، وفى حد عاوز يهد شيرين، هم أشخاص كانوا بيشتغلوا معاها فى الوسط وحصل مشاكل وأصبح الناس دى مش موجودة، واكتشفت إن التفاصيل البسيطة اللى بتخرج برة البيت هى دى بقى المصيبة الكبيرة، والموضوع بقى أكبر من حسام وشيرين".

وأضاف حبيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية المذاع على قناة إم بى سى مصر: "المذيعة دى بتعمل عمل استقصائى ويخترق حياة الراجل، وحضرتك تسمى هذا العمل الاستقصائى ومين الشخص مش هرد، ده مصدرى، والقاضى لو سألنى هقوله كده.. واتهمت الإعلامية 12 مليون فلورز إنهم ربورتر ودى شبكة تجسس بتخترق شخصيات مهمة، وكانت بتكلم والدى لمدة 6 شهور، ولكن الخطورة إنها بتسأل فى خصوصية".

وتابع: "يوم انتشار التسجيل شيرين صحتنى من النوم بتقولى الحق والدك، بقولها ماله توفى ولا إيه، قالت لى لا فى تسريب ليه، والبنت اللى كلمت والدك بعتتلى قبل النشر على الفيس والوتس آب وسمعتنى جزء أوحش من اللى اتذاع، وقالت إن لسه عندى فيديوهات كتير منزلتهاش"، مضيفا: "محدش يقدر يستفزنى، والبنت دى هددتنى لو مدفعتش ليها 2 مليون جنيه هتذيع التسريب، قولت ليها تعالى خدى 2 مليون جنيه ونزليه".

وأوضح حسام حبيب: "آخر ألبوم ليا 2016 والغناء واخده هواية ولا بدخل فى عمل شيرين وأنا شغلى لوحده، ووجودى مع شيرين فى شغلها شرف كبير، وأنا بحب الست دى من قبل مانتجوز".