ياسمين صبري بإطلالة أنيقة وهنا الزاهد وسط الأشجار.. ١٠ لقطات لنجوم الفن خلال ٢٤ ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر :

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم ١٠ لقطات لنجوم الفن خلال ٢٤ ساعة:

ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها في أحدث إطلالة أنيقة لها عبر حسابها على موقع إنستجرام.

هنا الزاهد

ظهرت الفنانة هنا الزاهد وهي تسير وسط الأشجار في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من أجل الحب".

نسرين طافش

كشفت الفنانة نسرين طافش عن أحدث إطلالة لها في دبي عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إنها حياة جميلة، حول الليلة الماضية".

ميرهان حسين

خضعت الفنانة ميرهان حسين، لجلسة تصوير أنيقة كشفت عن صورا منها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لله الخفايا ولنا حسن الظنون".

نانسي صلاح

ظهرت الفنانة الشابة نانسي صلاح، أمام البحر في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

نداء شرارة

نشرت الفنانة نداء شرارة، صورة لها من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "احذر أن تكون هشا.. ظاهرك عكس باطنك.. تكشفك المواقف البسيطة، كن أصيلا قلبا وقالبا".

ستيفاني صليبا

ظهرت الفنانة ستيفاني صليبا، بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورة لها أمام الطائرة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "العودة إلى القاهرة".

ياسمين رئيس

ظهرت الفنانة ياسمين رئيس، في أحدث إطلالة صيفية لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.