"تعلمت على يديه أصول المهنة".. خالد يوسف ينعي رمسيس مرزوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعى المخرج خالد يوسف، مدير التصوير الكبير رمسيس مرزوق، والذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة، عن عمر 81 عاما.

وكتب يوسف، عبر حسابه على موقع "تويتر": "رحل اليوم أحد أساتذتي الكبار الدكتور رمسيس مرزوق.. تعلمت على يديه أصول التصوير والمهنة بشكل عام، عندما كنت مساعدا للأستاذ يوسف شاهين، وعملت معه في أكثر من فيلم حمل توقيعي (حين ميسرة - هي فوضى - الريس عمر حرب - كف القمر)، ونهلت من بحر معرفته وخبرته اللهم ارحمه وعوضنا عنه خيرا في تلاميذه".

رمسيس مرزوق حصل في الثانوية على مجموع 75%، والتحق بكلية الفنون التطبيقية، واختار دراسة التصوير السينمائي بالكلية، وبمجرد معرفته بتأسيس معهد للسينما يضم قسم تصوير سينمائي، ضحى بثلاثة أعوام دراسية ليبدأ من جديد في المعهد الوليد، وتم فصله من الفنون التطبيقية لعدم انتظامه بالدراسة.

وفي عامه الأول بالمعهد، منحه وزير الثقافة –آنذاك- ثروت عكاشة، مساحة بمتحف الفن الحديث في قصر هدى شعراوي بميدان التحرير ليقيم معرضا يضم صوره، وكرّمه الرئيس جمال عبدالناصر، لتبدأ رحلته مع العمل الأكاديمي بعد تعيينه معيدًا بالمعهد، وحصل بعدها على شهادة الدكتوراه في الإخراج السينمائي من جامعة السوربون بباريس عام 1983.

عمل رمسيس مرزوق مع كبار المخرجين وفي مقدمتهم يوسف شاهين وصلاح أبو سيف وكمال الشيخ وعاطف سالم، اختارته أكاديمية الفنون ليكون من بين أهم الشخصيات السينمائية في العالم، عمل مديرًا لتصوير ما يزيد عن 100 فيلم مصري، أقام العديد من المعارض الخاصة به في روما وباريس، حصل على ما يزيد عن 20 جائزة تقديرية، وضع بصمته على مسلسل وحيد وهو "وجه القمر" لفاتن حمامة، وآخر أفلامه "جوه اللعبة" عام 2012.