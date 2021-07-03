"نحن لا نرد الأذى بمثله".. أصالة توجه رسالة لـ شيرين عبد الوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجهت المطربة السورية أصالة نصري، رسالة دعم للنجمة شيرين عبد الوهاب، بعد أزمة التسجيل المنسوب لحسين حبيب والد زوجها الفنان حسام حبيب، والذي أثار جدلا واسعا.

وكتبت أصالة عبر حسابها بموقع "تويتر": "شيري الحبيبة.. مرّات بيكونوا القراب مصدر ألمّ بسّ المحبّة الّلي بتغمرنا بتشيل الوجع.. نحن ما بنردّ الإساءة بالأخرى ولا الأذى بمثله.. ولا الشرّ الكبير بآخر.. بنتأمّل المصدر بنتعلمّ من الطعنة.. بنجمّد الدمع بالحناجر.. وبنردّ بما نحن عليه اليوم.. أنتي شيرين واسمك بيكفي".

وجاء في تسجيل صوتي وُصف بأنه مُسرب ويُنسب لحسين حبيب، أن هناك خطة لزواج حسام من أخرى، سعيا لتحقيق حلمه بالإنجاب، وتصريحات أخرى متعلقة باختلاف البيئة الاجتماعية التي جاءت منها شيرين عن تلك التي ينتمي إليها حسام، وهو ما تسبب في وجود خلافات مع والدة حسام، حسب التسجيل الصوتي، الذي نفى صحته حسين حبيب.

ورد حسام حبيب على هذا التسجيل في مقطع فيديو له نشره عبر "إنستجرام". يمكنك الاطلاع على تصريحاته من هـــــــــــــــنـــــــــــــــــــا. أيضا يمكنك الاطلاع على رد شيرين عبد الوهاب من هــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــا.

يذكر أن شيرين عبدالوهاب تزوجت مرتين، الأولى من الملحن والموزع محمد مصطفى، واستمر الزواج 5 سنوات وأثمر عن ابنتين هما "مريم وهناء"، وتزوجت من حسام حبيب في أبريل 2018.