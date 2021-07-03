شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث في مغامرة جديدة بدراجة نارية صغيرة في الشوارع.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض النجم العالمي ويل سميث مغامرة جديدة بركوبه لدراجة نارية صغيرة الحجم مكونة من ثلاثة إطارات فقط، حيث نشر عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، مقطع فيديو يظهر من خلاله وهو يقود الدراجة في الشوارع ليشارك متابعيه وجمهوره بكواليس التجربة الجديدة.

وفى إشارة ساخرة قرر النجم العالمي ويل سميث السخرية من سلسلة الأكشن الشهيرة fast and furious، بكتابة اسم السلسلة التى تشتهر بحركات الأكشن والحركة وقيادة الدراجات، تزامنا مع عرض الجزء التاسع منها حالياً في دور العرض السينمائي، بعد ظهوره وهو يقود الدراجة النارية.

يواصل الجزء التاسع من سلسلة Fast & Furiousتحقيق الإيرادات المرتفعة، وذلك بالتزامن مع وصول العمل إلى دور العرض بالولايات المتحدة الأمريكية، بداية من يوم 26 يونيو الماضى، وكان قد وصل العمل إلى دور العرض المختلفة حول العالم في 19 مايو الماضى.

لتصل إيرادات الجزء التاسع من الفيلم إلى 418 مليونًا و694 ألف دولار فى شباك التذاكر حول العالم، وانقسمت الإيرادات بين 83 مليونًا و143 ألف دولار فى دور العرض الأمريكية، و335 مليونًا و551 ألف بدور العرض حول العالم.



ويل سميث يقود دراجة نارية صغيرة



ويل سميث فى احدث ظهور

فيلم Fast & Furious 9 من بطولة فان ديزل، ميشيل رودريجيز، جوردانا بروستر، تيريس جيبسون، لوداكريس، ناتالي ايمانويل، تشارليز ثيرون، جون سينا، فين كول، سونج كانج، آنا ساواي.

ويدور الجزء الجديد من Fast & Furiousحول استعانة Cipher بمساعدة جايكوب، الأخ الأصغر لدوم للانتقام من دوم وفريقه.