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كتب امير فتحي في الجمعة 2 يوليو 2021 11:57 مساءً - مازحت النجمة المصرية أنغام جمهورها في الحفل الفني الضخم الذي أحيته أمس (الخميس) في دار الأوبرا المصرية، قائلةً: “الرجال دوماً يتهمون النساء بأننا لا نعرف ما نريده وتتبدل أحوالنا سريعاً، رغم أنهم أصلاً مجانين، كل يوم بحال، فتعالوا نضايقهم شوية”. وأضافت: “كلنا بحالات إحنا شوية مجانين وهما شوية مجانين”.
وعلّق أحد الحضور على كلام أنغام بوصفها “ست العاقلين”، فأجابته بطريقته العفوية: “عشان أنت ما تعرفنيش”… وأشارت إلى المايسترو هاني فرحات قائلةً: “هو ده اللي عارف وشاف 30 سنة جنان”.
وقدّمت أنغام خلال الحفل مجموعة من أغانيها الجديدة والقديمة، وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع أدائها في ليلة طربية بامتياز.
يُذكر أن أنغام طرحت أخيراً أغنية “أنا بعته كتير” من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وماستر طارق مدكور.
كانت هذه تفاصيل خبر أنغام تمازح جمهورها: “الرجّالة أصلاً مجانين” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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