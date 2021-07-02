شكرا لقرائتكم خبر عن فستانى مش عاجبك والرجالة مجانين.. مشاهد من حفل أنغام بدار الأوبرا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة أنغام، مساء أمس الخميس، حفلا غنائيا على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بحضور كامل العدد من جمهورها ووسط إجراءات احترازية. ويأتى هذا الحفل ضمن برنامج الأوبرا الصيفية على مسرح النافورة.

وكان من بين حضور الحفل الملحن عزيز الشافعي، وقدمت أنغام خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيها ما بين القديم والجديد، أبرزها "حالة خاصة جدا، بين البينين، أساميك الكتيرة، اتجاه واحد، أهى جات، متلخبطة، 100 صورة، بتوصفنى بتكفسفنى، ده اللى عندى، سيدى وصالك، نفس الشوق، نزوة، فنجان النسيان، أنا بعته كتير، هبدأ مالاخر، مطمنة، وحدانية، بتحبها ولا، بعتلى نظرة، عرفها بيا، حتة ناقصة، ياريتك فاهمنى" وغيرها.

ومازحت أنغام واحدًا من جمهور الحفل خلال تواجدها على المسرح، قائلة: "من ساعة ما وقفت على المسرح وهو ماسك التليفون.. أنا مش عجباه مثلا؟.. فستانى وحش.. أغيره؟.. أنا جايالك مخصوص".

وقبل تقديمها أغنية "متلغبطة" علقت تعليقًا ساخرًا، إذ وصفت الرجال بـ"المجانين" قائلة: "الرجالة دايمًا بيتريقوا علينا ويقولوا إن عندنا تقلبات وحاجات كدة وهما أصلا مجانين وكل يوم فى حال.. تعالوا نضايقهم شوية والستات صقفوا بقى".

يذكر أن أحدث أعمال أنغام أغنية "أنا بعته كتير" التى طرحتها مؤخراً عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن إيهاب عبدالواحد، ووتريات المايسترو هاني فرحات، والموزع الموسيقي طارق مدكور، ومهندس الصوت طارق مدكور.