شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج يحيى حفلا جماهيرا فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا المطرب مصطفى حجاج حفلا غنائيا فى بورسعيد، أمس، وقدم خلال الحفل أشهر أغنياته؛ منها: "النعناع، أنا بتقطع من جوايا، خطوة، الوجع، أبويا قالى زمان، مبحنلهاش، اللى يقدر يتقدر، 100 وش، نصيبى وقسمتى، والله ماينفع، كله شمال، أنا موجود، مجرد بس ما افتكرك، زحمة حياتى، ابن مصر، هتزهزه، آه يا حنان، وحشوني، يالوز مقشر".

وعبر حجاج عن شكره لجمهور بورسعيد الذى تفاعل معه خلال الحفل قائلا: "غنيت ساعة ونص من كتر تفاعل الناس.. الحمدلله كل الجمهور ده كان جاى ليا بفضل الله.. علشان أنا فى الحفلة لوحدى.. أنا غنيت نص الأغانى بس.. أنا لو كملت بقيت الأغانى مش هخلص ممكن أقعد للصبح".

وكان مصطفى حجاج قد طرح أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "والله ما ينفع" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع ومكس وماستر على فتح الله، والفيديو كليب من إخراج محمد القاضي.