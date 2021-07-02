شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا ظهر "الروبوت" فى الأعمال الفنية .. كوميدى ومُدمر وخطر على العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل دور العرض السينمائي خلال الأسابيع القليلة المقبلة فيلم "موسى" الذى ينتمى لنوعية أعمال الفانتازيا، وتدور أحداثه حول طالب بكلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت من أجل أن يضع فيه ابتكاراته ويساعده أيضا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسًا على عقب.

ويعد فيلم "موسى" عملاً جديداً يعتمد في احداثه على الـ "الروبوت" وذلك خلال العامين الماضية بعد أن تناوله يوسف الشريف في مسلسله "النهاية" العام الماضى، وكذلك ظهوره في مسلسل "في بيتنا روبوت" الذى عرض هذا العام، ويتناول "موسى" فكرة الروبوت في أحداث الفيلم وبأنه يشكل خطراً كبيراً على مبتكره.



فيلم موسى

ونفس الأمر بالنسبة لمسلسل "النهاية" الذى تناول فكرة الروبوت بأنه الخطر الأكبر على العالم وأن وجوده قد يؤدى إلى الخراب وعواقب وخيمة، في حين ظهوره في مسلسل "في بيتنا روبوت" جاء بشكل كوميدى، بعدما قام مهندس برمجة بتنصيع ربوت وتم استخدامه في مهام كثيرة خلال الحياة اليومية وخدمة زوجته في المنزل بشكل كوميدى.



مسلسل النهاية

فيلم موسى من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، عمر الشناوى، عبد الرحمن القليوبى، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).



البروبوت فى فيلم موسى

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعى، أحمد وفيق، محمود الليثى، سارة عادل، محمد مربان، محمد العمروسى، أيمن الشيوى، وضيوف الشرفاياد نصار، سوسن بدر، محمود عبد المغنى، أحمد مجدى، عمر الشناوى وغيرهم.



الروبوت فى مسلسل النهاية

مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة شيماء سيف وعمرو وهبة وهشام جمال وليلى زاهر ودلال عبد العزيز، شيرين، حسين نصار، دينا سامى، ياسمين رحمى، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد زاهر، هشام ماجد، محمد عبد الرحمن، ناهد السباعى، بيومى فؤاد، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي،



الروبوت فى مسلسل فى بيتنا روبوت