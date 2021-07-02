شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نصاب ينتحل صفة مدير مرور الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، ببلاغ للنائب العام ضد "نصاب" ينتحل صفة مدير مرور الجيزة، ويتواصل مع عدد من الفنانين ويطلب منهم فيديوهات تهنئة له بمناسبات عدة.

وعلم ”الخليج 365” أن ذلك الشخص تواصل مع أسماء كبيرة وأوهمهم أنه مدير مرور الجيزة، أبرزهم مصطفى قمر ومحمود عبد المغنى وعمرو عبد الجليل، وهانى رمزى وسليمان عيد وأوس أوس وباسم سمرة وصبرى فواز.

فى سياق مختلف، كانت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكى، قد أصدرت بيانًا صحفيًا، بعد ورود شكاوى بخصوص وجود بعض الكيانات الوهمية التى تستغل الشباب الراغبين فى القيام بأعمال فنية مختلفة.

وجاء بيان النقابة: "وردت للنقابة الكثير من الشكاوى بخصوص بعض الكيانات التى تحتال على الشباب الراغبين فى القيام بأعمال فنية مختلفة، مستغلين رغبتهم الطامحة لتحقيق الشهرة السريعة واستغلالهم بصورة تسيء لشرف المهنة".

وأضاف البيان: "لذا تهيب النقابة بجمهور مصر العظيم من هواة الفن وعشاقه أن يتوخى الحذر من عمليات النصب والاحتيال وغيرها من الأمور التى لا يقبلها المجتمع المصرى أو القانون والتى تستغل أحلام وطموح البسطاء بالابتزاز تحت ضغط دوافع الأمل والرغبة فى تحقيق الشهرة والنجومية فى مجال التمثيل".

وتابع البيان: "ويحذر مجلس نقابة المهن التمثيلية الجميع من التعامل مع هذه الكيانات سواء بعض الورش ومكاتب الكاستينج وما شابهما من كيانات تدعى كذبا القدرة على استخراج تصاريح العمل بمجال التمثيل، وتدعى القدرة على الحصول على موافقات مجلس نقابة المهن التمثيلية وهو ما يعرض هذه الكيانات للمسائلة القانونية".

واختتم البيان: "إن النقابة كيان له إدارته وقراراته الخاصة وورشته الرسمية المتخصصة لاستخراج هذه التصاريح وبالتالى فهى لا تعترف بما دون ذلك من طرق وأبواب خلفية".