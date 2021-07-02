شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العد التنازلى لموعد طرح فيلم "موسى".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهة المنتجة لفيلم "موسي"، إخراج بيتر ميمى، عن الموعد الرسمى لطرح الفيلم المنتظر، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، صورة البوستر الرسمى للفيلم، وأعلنت عن موعد طرحه في 11 أغسطس المقبل بدور العرض السينمائى.

ويستعد القائمون على الفيلم حاليا لوضع اللمسات النهائية لمونتاج ومكساج الفيلم ليكون جاهز للعرض في 11 أغسطس المقبل.



فيلم موسى

في التريلر يظهر الروبوت موسى بمشاهد أكشن ومعارك ومغامرات، حيث يخرج من قلب النيران، ويعدو أعلى سطح قطار، ويتعلق بسيارة مسرعة، وإضافة لتكوين هيئة الروبوت المتقنة، فإن أحد أهم عوامل الإبهار في الصورة أن معظم هذه المشاهد نهارية، وهو عكس ما يتجه له مصممو خدع الجرافيك في أفلام عالمية مشهورة، حيث يفضلون تقديم شخصيات الجرافيك في مشاهد ليلية أو بإضاءة منخفضة لإخفاء معالم الشخصية التي يظهر اصطناعها مع الحركة واختلاف زوايا الضوء، بينما يظهر موسى وهو يتحرك بخفة أقرب ما يكون للأجسام الطبيعية.

فيلم "موسى" بدأ تصويره أكتوبر الماضي بعد عامين من التحضير والكتابة، لكنه توقف نظراً لانتشار جائحة كورونا، قبل أن يستأنف التصوير مرة أخرى، ويشهد الفيلم التعاون الثاني على التوالي بين بيتر ميمي وإياد نصار بعد فيلم "كازابلانكا" الذي حقق إيرادات تجاوزت الـ80 مليون جنيه.

ويشارك في بطولته كل من النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبد الله.