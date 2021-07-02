"سينرجي" تكشف موعد طرح فيلم "موسى" بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
كشفت شركة "سينرجي فيلمز"، موعد عرض فيلم "موسى" بدور العرض السينمائي.
ونشرت الشركة بوستر فيلم "موسى" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق: "فيلم موسى.. ١١ أغسطس في جميع دور العرض.. أقوى من الحديد".
فيلم "موسى" من إنتاج ثلاث من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم العربي، وهي سينرجي فليمز، ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث تقنيات الجرافيكس العالمية.
العمل بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار وصلاح عبد الله، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، وعدد من الفنانين، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي.