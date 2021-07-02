"سينرجي" تكشف موعد طرح فيلم "موسى" بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت شركة "سينرجي فيلمز"، موعد عرض فيلم "موسى" بدور العرض السينمائي.

ونشرت الشركة بوستر فيلم "موسى" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق: "فيلم موسى.. ١١ أغسطس في جميع دور العرض.. أقوى من الحديد".

فيلم "موسى" من إنتاج ثلاث من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم ‏العربي، وهي سينرجي فليمز، ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.

العمل بطولة ‏كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار وصلاح عبد الله، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، وعدد من الفنانين، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي، ‏وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي.