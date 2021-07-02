"تاريخ كبير مشرف".. مصطفى شعبان ينعى رمسيس مرزوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

نعى الفنان مصطفى شعبان، مدير التصوير الكبير رمسيس مرزوق، الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، عن عمر 81 عامًا.

وكتب شعبان، عبر حسابه على موقع "تويتر": "وداعًا الفنان الكبير رمسيس مرزوق.. تاريخ كبير مشرف.. طيب الله ثراه".

رمسيس مرزوق حاصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان 1959، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية أكاديمية الفنون تخصص تصوير 1963، وعلى شهادة الدكتوراه في الإخراج السينمائي في جامعة السوربون بباريس عام 1983.

عمل رمسيس مرزوق مع كبار المخرجين، وفي مقدمتهم: "يوسف شاهين، صلاح أبو سيف، كمال الشيخ، وعاطف سالم"، اختارته أكاديمية الفنون؛ ليكون من بين أهم الشخصيات السينمائية في العالم، عمل مديرًا لتصوير ما يزيد على 100 فيلم مصري، أقام العديد من المعارض الخاصة به في روما، وباريس، حصل على ما يزيد على 20 جائزة تقديرية، وضع بصمته على مسلسل وحيد وهو: "وجه القمر"، لفاتن حمامة، وآخر أفلامه: "جوه اللعبة" عام 2012.