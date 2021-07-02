فيديو| محمد رمضان يتسبب في إغلاق مطعم بدبي.. وهكذا علق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

قدّم الفنان محمد رمضان، اعتذارًا لأحد مطاعم دبي الإماراتية، لتسببه في إغلاقه لمدة خمسة أيام.

وشارك رمضان، جمهوره ومتابعيه عبر موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو أثناء وجوده في المطعم، وزواره يلتفون حوله ويغنون معه أغنيته "يا حبيبي".

وعلّق رمضان: "أعتذر بالنيابة عن جمهوري وأحبائي؛ لتسببهم في إغلاق مكاني المفضل في دبي لمدة خمسة أيام بسبب تجمعهم حولي".

أغنية محمد رمضان "يا حبيبي" تعاون خلالها مع النجم العالمي ميتر جيمس، وتخطت حتى الآن حاجز الـ100 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" منذ طرحها مطلع سبتمبر الماضي.

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