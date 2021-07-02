"عيلتي الكبيرة".. شيرين عبدالوهاب تشكر 11 فنانًا بعد أزمة "والد حسام حبيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

حرصت النجمة شيرين عبدالوهاب، على تقديم الشكر لعدد من نجوم الوطن العربي؛ لدعمهم لها ولزوجها الفنان حسام حبيب، بعد أزمة التسجيل المنسوب لوالده حسين حبيب، والذي أثار جدلًا واسعًا.

وكتبت شيرين، عبر حسابها على موقع "تويتر": "أحب أشكر عيلتي الكبيرة من فناني الوطن العربي على دعمهم ليّ ولحسام وحبهم، أخواتي وزملائي وأساتذتي، ربنا يخليكوا ليا".

والنجوم التي قدمت شيرين لهم الشكر، هم: "شريهان، أنغام، نوال الزغبي، دُرة زروق، فيفي عبده، حورية فرغلي، أحمد فلوكس، شيماء سيف، إنجي وجدان، مصطفى درويش، ورانيا محمود ياسين".

وجاء في تسجيل صوتي وُصف بأنه مُسرب ويُنسب لحسين حبيب، أن هناك خطةً لزواج حسام من أخرى، سعيًا؛ لتحقيق حلمه بالإنجاب، وتصريحات أخرى متعلقة باختلاف البيئة الاجتماعية التي جاءت منها شيرين عن تلك التي ينتمي إليها حسام، وهو ما تسبب في وجود خلافات مع والدة حسام، حسب التسجيل الصوتي، الذي نفى صحته حسين حبيب.

ورد حسام حبيب على هذا التسجيل في مقطع فيديو له نشره عبر "إنستجرام". يمكنك الاطلاع على تصريحاته من هنا.

أيضا يمكنك الاطلاع على رد شيرين عبدالوهاب من هنا.

يذكر أن شيرين عبدالوهاب تزوجت مرتين، الأولى من الملحن والموزع محمد مصطفى، واستمر الزواج 5 سنوات، وأثمر عن ابنتين هما "مريم وهناء"، وتزوجت من حسام حبيب في أبريل 2018.