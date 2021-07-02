 من الرياض.. نوال الكويتية تعلن عودتها للحفلات الجماهيرية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 يوليو 2021 10:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 2 - يوليو - 2021 10:25 مساءً

في ليلة صيفية حالمة ودافئة من “حفلات الرياض” المميزة والتي تقام هذا الصيف في المملكة العربية السعودية برعاية الهيئة العامة للترفيه، ومن اشراف وتنظيم هرم شركات الانتاج “روتانا للصوتيات والمرئيات”، نثرت “قيثارة الاغنية الخليجية” النجمة نوال الكويتية رحيق اجمل اغانيها التي اطربت بها الحضور من جمهورها ومحبيها في الحفل الكبير الذي اقيم الاول من شهر تموز الجاري بفندق “الفورسيزونز”، وكالعادة تم فيه تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا حيث يستلزم ان يكون صاحب تذكرة حضور “حفلات الرياض” محصنا ، وعليه إبراز تطبيق “توكلنا” عند الدخول لإثبات ذلك.

الحفل جاء بعد انقطاع دام عام ونصف العام من احياء نوال الحفلات الجماهيرية، لهذا احبت ان تنوه للامر في بداية لقائها مع الجمهور واعدة اياهم بقضاء سهرة ممتعة تلبي فيها ذوق ومطالب الجمهور .

وفي الكواليس، كان الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات في استقبال نوال عند وصولها، وقد اثنى على تاريخها الفني وصوتها ومكانتها الغنائية كثيرا، ثم توجها سويا للقاء اهل الاعلام، وفي بداية حديثها عبرت عن سعادتها بهذا الحفل ثم قالت :”بداية، احب ان اشكر معالي المستشار تركي ال الشيخ على جهوده فرغم الظروف الراهنة، هيئة الترفيه في المملكة قادرين على اقامة حفلات مميزة ومجتهدين فيها والناس مبسوطة وفرحانة، كذلك اشكر اخوي سالم الهندي اللي مو مقصر، وفرحانة لان كل حفلات هيئة الترفيه وروتانا نالت النجاح، كما اننا نحن الفنانين اشتقنا ايضا ان نغني ونقابل جمهورنا ونلمس هذا التفاعل لايف”.

وتوالت ردود نوال على اسئلة الاعلاميين، فعن المبادرة التي اطلقها معالي المستشار تركي ال الشيخ والمتمثلة في دعم المطربين الشباب باتاحة الفرصة لهم في ان يقدموا وصلات غنائية في الحفلات المقامة في السعودية، ولان نوال مطربة دوما تدعم الشعراء والملحنين من الشباب، تم سؤالها من تدعم من المطربين الشباب؟ وجاء ردها :”والله في اصوات كثيرة حلوة ولا اريد ان اظلم احد، فأي صوت حلو يستاهل”.. مثنية على اي صوت يشارك في الحفلات لان مجرد اختياره للمشاركة هذا يعني بأنه صوت جميل، وتأكيدا على نجاح الحفل، تصدر التريند في السعودية.

وعن اغنيتها “تكفون خلوه” وصفتها بأنها اغنية قريبة على قلبها، قائلة :” هي تعنيلي كثيرا واحس لما اغنيها انها تعني لكم لانها كتبت بطريقة رائعة.. وشاعرها خالد المريخي ابدع فيها، كذلك مشعل العروج ما قصر في الجملة الموسيقية”.