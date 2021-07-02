شكرا لقرائتكم خبر عن "حكاية مصرية" عرض جديد عن انتصارات أكتوبر على مسرح مركز الهناجر للفنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مركز الهناجر للفنون بقياده الفنان شادى سرور والتابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى بقياده الفنان خالد جلال، لتقديم العرض المسرحى "حكاية مصرية" عن انتصارات أكتوبر، ومن المفترض عرضه خلال الفتره القادمة ، العرض دراماتورج وإخراج يوسف المنصور، ديكور محمود صبرى، إضاءة أبو بكر الشريف، وبطولة كلا من هايدى عبد الخالق، طارق الدسوقى، محمد ناصر ، كريم أدريانو ، هايدى رفعت ، رنا خطاب.

الجدير بالذكر أن اخر أعمال المخرج يوسف المنصور المسرحية العرض المسرحى " أفراح القبة " من إنتاج مسرح الشباب وتدور أحداثه حول فرقة ‏مسرحية يقومون بتقديم مسرحية جديدة تحمل اسم (أفراح القبة)، ‏ويكتشف الممثلون فى كواليس المسرح أن أحداث المسرحية تدور ‏حول شخصياتهم الحقيقية، وأن مؤلف المسرحية يعرض أمامهم ‏أسرارهم التي حدثت بالماضى ويسعى الممثلون لإيقاف هذه ‏المسرحية، لكن صاحب الفرقة "سرحان" يُصر على استكمال العمل، ويجد ‏الممثلون أنفسهم مجبرين على الاستمرار في تمثيل أدوارهم الحقيقية.‏

والعرض عن رواية الكاتب نجيب محفوظ التي تحمل نفس الاسم وإخراج محمد يوسف ‏المنصور، وبطولة عبد المنعم رياض وجيهان أنور ومحمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، ‏مينا نبيل، أحمد صلاح، محمد عبدالقادر، يوسف مصطفى، مينا نادر، محمد يوسف، هايدى عبدالخالق، ‏عبير لطفى، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام ‏علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم اضاءة عمرو الأشرف، ‏تصميم ازياء عبير بدراوي، تأليف موسيقى أحمد نبيل، تصميم ‏حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.‏