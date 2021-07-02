شكرا لقرائتكم خبر عن غسيل كلى وعلاج كيماوى.. فنان شاب يصاب بمرض خطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب عدد من الفنانين بالدعاء للفنان الشاب هانى حسن بعد إصابته بمرض مناعى خطير، إذ يرقد بأحد المستشفيات حاليًا لتلقى العلاج، وتتطلب حالته إجراء غسيل كلوى وتلقى علاج كيماوى.



هانى حسن

وكشف الفنان محمد على رزق، عن تفاصيل مرض الفنان الشاب هانى حسن، وكتب عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك": "اللى فهمته إن هانى مصاب بمرض مناعى مفاجئ بيفترس جسمه وأجهزته الحيوية، وبيتعرض لغسيل كلى وعلاج كيماوى وأدوية لا حصر لها".

وطالب متابعيه بالدعاء به قائلا: "ادعوا لهانى حسن يا جماعة أرجوكم.. ربنا قادر يشفيه حتى لو زى ما بيتقال إن الأمل ضعيف بس الأمل فى ربنا كبير".

جدير بالذكر هانى حسن واحد من خريجى مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية تحت قيادة المخرج خالد جلال وهو ممثل وراقص وتخصص مؤخرا فى فن التحطيب وكانت آخر مشاركة له من خلال مسرحية "إيزيس الشرق" على مسرح الجمهورية، كما شارك فى العرض المسرحى "عن العشاق" للمخرج هانى عفيفى.