شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد التهامى يعلن شفاءه من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان أحمد التهامى، شفاءه من فيروس كورونا المستجد بعد معاناة طويلة مع المرض، وكتب التهامى، عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد لله.. رجعت بعد تعب شديد وطويل مع الكورونا".

وأضاف التهامى: "اللى يعرفنى كويس يعرف إنى مبتسم على طول، وعمرى ما صدرت أى حاجة سلبية بمر بيها فى حياتى مع إن الواحد بيمر بأصعب ظروف مر بيها فى حياته من إحباط وغدر وانعدام الضمير فى شغله".

وتابع: "ربنا بيصبر الواحد على الشدائد، وبحاول أخرج دايما من التفكير فى أى حاجة سلبية، عشان ما يبنش عليا الزعل لو قابلتونى وتزعلوا مني، وإنتوا أهلى اللى بحبهم ودايما بتساندونى بحبكم.. الحمد لله رغم كل الظروف الصعبة بكون مبسوط، ومبتسم، عشان مؤمن بربنا، وعندى يقين إن الرزق بتاع ربنا، وبعتذر لو ضايقتكم بس دى أول مرة أفضفض معاكم".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد التهامى مشاركته فى دراما رمضان الماضى بمسلسلي: "فارس بلا جواز" مع مصطفى قمر، و:"أحسن أب" مع على ربيع.