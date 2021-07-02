شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تشكر الفنانين الداعمين لها فى أزمتها الأخيرة: عيلتى الكبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت المطربة شيرين عبد الوهاب، على تقديم الشكر لكل الفنانين الذين قدموا لها الدعم في أزمتها الأخيرة والشائعات التي دارت حول علاقتها مع زوجها المطرب حسام حبيب، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر، تغريدة لتوجيه الشكر لكل الفنانين بالاسم.

تغريدة شيرين عبد الوهاب

وكتبت عبد الوهاب في تغريدتها: "أحب أشكر عيلتي الكبيرة من فنانين الوطن العربي على دعمهم ليا ولحسام وحبهم، أخواتي وزملائي وأساتذتي، ربنا يخليكوا ليا، شيريهان وأنغام، ونوال الزغبي، درة، فيفي عبده، رانيا محمود ياسين، شيماء سيف، أحمد فلوكس، حورية فرغلي، مصطفى درويش".