شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يطرح "ميدلى" لتطور الغناء الشعبى من "محسبكو انداس" لـ"اه يا قلبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح نجم الأغنية الشعبية حكيم، عبر قناته على يوتيوب "ميدلى غنائى" بعنوان "تطوير مراحل الفن الشعبى" شمل أغنيات 7 أغنيات؛ "محسبكو إنداس" لسيد درويش، و"على الحلوة والمرة" لعبد الغنى السيد، و"يا حاسدين الناس" لمحمد عبد المطلب، و"بهية" لمحمد العزبى، و"بنت السلطان" لأحمد عدوية، و"الواد الجن" لحسن الأسمر، بالإضافة إلى أغنيته "آه يا قلبى".

يذكر أن حكيم أعاد طرح أغنية له بعنوان "ما أقدر على بعده" على قناته الرسمية بـ"يوتيوب"، الأغنية من كلمات أمل الطائر، ألحان وليد عبد العظيم، مكساج هانى ثابت، ديجتال ماستر محمد صقر.

وكان حكيم قد أعاد تقديم أغنية "والله ولعب الهوا" للنجم أحمد عدوية على طريقة اللايف، وطرحها على قناته الرسمية على "يوتيوب" من كلمات حسن أبو عتمان، وألحان حسن أبو السعود .

جدير بالذكر أن النجم حكيم قد قال إنه ما زال يتعلم من أحمد عدوية قواعد الفن الشعبى، وذلك خلال جلسة جمعتهما سويا، وقدما أغنية «عجيب يا واد يا بنج»، وأضاف حكيم: "أستاذى اللى لسه بتعلم منه لحد النهاردة اتشرفت بوجودى معاه واطمنت عليه، وهيفضل عدوية قيمة وقامة كبيرة فى الفن الشعبى، وأنا كنت قاعد جنبه باخد الدرس ربنا يديك الصحة ويطولنا فى عمرك يا أحسن فنان فى الدنيا".