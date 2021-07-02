شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة عزاء رمسيس مرزوق بكنيسة مارى جرجس بهليوبوليس الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى أسرة مدير التصوير الكبير رمسيس مرزوق عزاء الراحل الذي توفى اليوم عن عمر ناهز 81 عاما، بعد غد الأحد بكنيسة ماري جرجس هليوبوليس من الساعة السادسة مساء حتى الساعة العاشرة مساء.

رمسيس مرزوق فنان ومدير تصوير حاصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان 1959 وبكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية أكاديمية الفنون تخصص تصوير 1963 وعلى شهادة الدكتوراه في الإخراج السينمائي من جامعة السوربون بباريس (فرنسا)عام 1983، وقد حصل على العديد من الجوائز، وكذلك اشترك بتصوير مجموعة افلام ايطالية ... وأقام العديد من المعارض الخاصة به بمصر وروما وباريس وحصل على حوالي عشرين جائزة تقديرية.

ومن أبزر الأفلام التي عمل فيها رمسيس مرزوق "بمبة كشر" بطولة نادية الجندى وإخراج حسن الامام، "الأبرياء" بطولة نور الشريف وميرفت أمين وإخراج محمد راضى، "الجبان والحب" بطولة شمس البارودى وحسن يوسف وشويكار، "وسقطت في بحر العسل" بطولة محمود ياسين ونبيلة عبيد ونادية لطفى وتحية كاريوكا وإخراج صلاح أبو سيف.

هذا بالإضافة إلى أفلام "أه يا ليل يا زمن" بطولة رشدى أباظة ووردة، "سمارة الأمير" بطولة نبيلة عبيد، و"اسكندرية كمان وكمان" للمخرج يوسف شاهين، "الصعود إلى الهاوية" بطولة محمود ياسين ومديحة كامل، "المهاجر" بطولة يسرا وإخراج يوسف شاهين، "اضحك الصورة تطلع حلوة" بطولة أحمد زكى وإخراج شريف عرفة، وغيرها من الأفلام.