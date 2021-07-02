شكرا لقرائتكم خبر عن بيلى إيليش تعلن طرح أغنية جديدة بعنوان NDA الجمعة المقبلة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة العالمية بيلي إيليش، طرح أغنية جديدة لها بعنوان NDA يوم الجمعة المقبلة، حيث نشرت صورة لها من كواليس جلسة التصوير الخاصة بالأغنية عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، لتعلن عن وصول الأغنية الجديدة خلال أيام.

ولم تكشف إيليش، عن كلمات أغنيتها الجديدة أو تفاصيل تعاونها مع الموسيقيين، واكتفت بنشر الصورة للإعلان عن توقيت عرض الأغنية الجديدة، وسرعان ما حصدت الصورة على عدد كبير من التعليقات والإعجابات.

نشرت إيليش، صورًا عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام منذ أيام، من كواليس التصوير التي شهدت لوكيشن في فترة زمنية سابقة أمام إحدى السينمات، بينما ظهرت إيليش في الصور وهى في كامل تركيزها كالعادة وبألون شعرها الجديدة التي جاءت باللون الأبيض، ولم تعلن إيليش عن تفاصيل عملها الجديد مع منصة أمازون، واكتفت بمشاركة الصور مع الحساب الرسمي، بينما رجح الكثيرين عن وجود تعاون درامي موسيقي جديد خاصة أن المنصة تسعى لإضافة محتويات موسيقية عبر موقعها خلال الفترة القادمة.



بيلي إيليش تعلن عن اغنيتها الجديدة

وطرحت أيليش، مؤخراً، أحدث أغانيها Your Power، يوم 29 أبريل الماضى، وحاز الفيديو كليب الجديد على إعجاب الكثيرين، ووصفته أيليش أنه يبرز جوانب إساءة استخدام الأشياء، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".