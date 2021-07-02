إليسا: شفنا العز أيام السعودية وعم نشوف الذل أيام إيران

كتب امير فتحي في الجمعة 2 يوليو 2021 08:57 مساءً - ردّت الفنانة ال​لبنان​ية ​إليسا​ على أحد المتابعين، الذي علّق على منشور لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، قائلاً: “مش هينة تكوني قوتجية وراجعة من حفلة ب ​السعودية​”، منتقدة هذه الطريقة في التعليق، وكتبت: “مع انو this account is fake

يعني ذباب الكتروني بقول مش هينة تكون عوني.. شفنا العز ايام السعودية وعم نشوف الذل ايام ايران !!”.

وكانت كتبت إليسا في صفحتها الخاصة: “أنا لبنانية مسيحية مارونية وكلام رجل دين مسلم معتدل بيمثلني ١٠٠ مرة أكثر من كلام رجل دين مسيحي متعصب ومتطرف وخارج عن الواقع. توب الصلاة ما بيلبق لمين ما كان”.

وتعبّر إليسا دائماً وبشكل صريح وعلني عن آرائها السياسية وحول الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في لبنان، بالإضافة الى مناهضتها الواضحة لسياسة ​حزب الله​ ورئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ورئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​.



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