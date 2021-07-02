شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم The Revenant ليوناردو دي كابريو بمركز الثقافة السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مركز الثقافة السينمائية فيلم The Revenant لليوناردو دي كابريو وذلك يوم الأربعاء المقبل الساعة السادسة مساء ، وهذا الفيلم نال الكثير من الجوائز منها جائزة الأوسكار لأفضل ممثل ( ليوناردو دي كابريو) وجائزة البافتا لأفضل فيلم عام 2015 (الجولدن جلوب)، وجائزة الأوسكار لأفضل مخرج ( اليخاندرو خونزاليزايناريتو، وجائزة أفضل تصوير سينمائى (ايمانويل لوبزكى).

مركزالثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما يشرف عليه الناقد مجدي الشحري مدير عام المركز الذي دائما ينتقي أفضل الأفلام ليعرضها مجانا للجمهور بشكل اسبوعي، والدعوة عامة للجمهور والسينمائيين والإعلاميين مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواقية لفيروس كورونا.

فيلم العائد (The Revenant) مقتبس عن القصة الحقيقية لصائد الفراء وساكن الحدود، وعرض لأول مرة في المسرح الصيني في لوس أنجلوس في 16 ديسمبر 2015 ، وتدور أحداث الفيلم عام 1823 حول صائد جلود الحيوانات هيوغلاس (دي كابريو) الذي يتعرض لهجوم من قِبل دب رمادي خلال هروبه هو ورفاقه من مطاردة قبيلة هندية ، ويقوم أحد رفاقه بنهبه وقتل ابنه وتركه ليموت وحيدا في الغابة، إلا أنه ينجو ويمضي في رحلة طولها 320 كم للانتقام من الرجل الذي خانه (هاردي) وقتل ابنه.