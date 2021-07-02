شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للسينما" ينعى مدير التصوير رمسيس مرزوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى السيناريست محمد الباسوسى، رئيس المركز القومى للسينما، مدير التصوير الكبير، رمسيس مرزوق، الذى رحل عن عالمنا اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ81 عاما.

وذكر الباسوسى، أن رمسيس مرزوق كان واحدا من أهم رموز التصوير السينمائى الذين وصلت أعمالهم للعالمية، وكان الراحل بمثابة معلم للأجيال واستطاع بأعماله العظيمة أن يصنع لمصر صورة مشرفة أمام العالم أجمع.

وتقدم الباسوسى، بخالص التعازى لأسرة الراحل متمنيًا من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.

يذكر أن "رمسيس مرزوق" من مواليد الأول من شهر مايو عام 1940، بمحافظة بنى سويف شمال صعيد مصر، وحصل مرزوق على أربع شهادات فنية وهى " بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان عام 1959، بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية أكاديمية الفنون تخصص تصوير عام 1963، ثم دراسة لمدة عام بمعهد السينما بروما - إيطاليا (Centro speremental) عام 1964، ودكتوراة فى السينما من جامعة السوربون بباريس - فرنسا تخصص إخراج عام 1983".

ودرّس رمسيس مرزوق التصوير السينمائى فى العديد من المعاهد الفنية داخل مصر وخارجها وهو "أستاذ التصوير السينمائى بالمعهد العالى للسينما بأكاديمية الفنون عام 1963، التدريس بمعهد السينما بفرنسا IDEC عام 1982، كما قام بتدريس التصوير فى المعهد العالى للسينما بباريس "الايديك" فى الفترة مابين "1979 _ 1983"، كذلك التدريس فى معهد "كوربرايتف" فى الفترة فيما بين "1980 _ 1983"، إلى جانب التدريس فى كلية الإعلام بجامعة القاهرة عام 1985، والتدريس بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان فى الفترة من 1985 - 1987،إلى جانب عمله فى معامل السينما الفرنسية عام 1966".

كما عمل لسنوات عديدة مع كبار المخرجين وعلى رأسهم المخرج العالمى المصرى يوسف شاهين، وشارك فى تصوير خمسة أفلام إيطالية بمدينة السينما بروما (chine chatta) عام 1964، وأسس جمعية شباب السينما وكان رئيسها وتتكون من مجموعة من النقاد وطلبة معهد السينما، واقتنت المكتبة القومية الفرنسية 40 لوحة من أعماله الفوتوغرافية عام 1970.

واختارته السينما الفرنسية كأحد أساتذة الصورة فى تاريخ السينما العالمية، وأقامت بانوراما لأعماله فى متحف السينما بباريس، وأصدرت مكتبة الإسكندرية كتالوجًا عنه فى عام 2018 ويضم مقالات نقدية لنقاد مصريين وعالميين.

حصل مرزوق على ما يقرب من 60 جائزة وميدالية وشهادة تقدير داخل مصر، كما حصل على ما يقرب من 10 جوائز من مهرجانات دولية. وقدم رمسيس مرزوق ما يقرب من 70 عملا للسينما بين أفلام روائية طويلة وتسجيلية قصيرة.