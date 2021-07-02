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شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مهرجان أفلام السعودية فى دورته السابعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انطلق مهرجان أفلام السعودية، فى دورته السابعة بتنظيم من جمعية الثقافة والفنون بالدمام، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافى العالمى.
ويأتى مهرجان أفلام السعودية، الذى سيستمر على مدى 7 أيام ليعرض روائع السينما السعودية التي تتنافس على نيل جوائز المهرجان من خلال باقة من الأفلام التي تصل إلى 36 فيلمًا سعوديًا، و21 فيلمًا خليجيًا، وذلك تعزيزًا للترابط الفكري والمعرفي، وخلق بيئة لتبادل الأفكار بين المبدعين في صناعة الأفلام.
وأوضح مدير البرامج الدكتور أشرف بافقيه، إنّ هذا الحدث الثقافي الأبرز الذي بات على مستوى المنطقة يسعى من خلاله أن يحقق المضمون بالتناغم مع المرحلة الجديدة التي تعيشها السينما السعودية، لافتاً إلى أن مهرجان هذا العام يخطو في دورته السابعة مدى شغف السينمائيين المدعوم من انفتاح تجارب فنية مختلفة والتي من شأنها تتيح لصناع الأفلام السعوديين الانطلاقة نحو العالمية.
وتحدث أحمد الملا، مدير المهرجان، أن مهرجان هذا العام يواصل مقاومته للعوائق والتحديات التي تواجه البشرية، ويتخطى دروب العزلة والقطيعة التي فرضتها الإجراءات الاحترازية ملتزمين بها لمواجهة كوفيدا 19، وكما ابتكر المهرجان في دورته السابقة اطاق برامجه افتراضيا عبر قنوات مفتوحة على مدار 24 ساعة لمدة ستة أيام تأتي هذه الدورة السابعة متخطية ومقاومة ليجمع حضورياً عشاق الأفلام وصُناع السينما في مكان واحد، على أرض الواقع وفي مسار متوازٍ يستمر البث على مدار سبعة أيام متواصلة، مستهدفاً جمهوره في كل مكان من العالم.
ولفت الملا إلى أن اختيار عنوان المهرجان «سينما الصحراء» عنواناً لهذه الدورة ما هو إلا إيماناً منا بأن الصحراء أصيلة فينا، وملجأ جمالي في بعدها البصري، وبئر فوارة بإرثها السردي، ومجلدة بالأساطير والقصص الإنسانية، وملئ بالكنوز المعتقة بالإشارات والرموز تترقب من يكشف عنها غطاء شفيف بنظرة منتبهة، ويتظاهر هذا العنوان مع ما تشهده بلادنا من نهضة حضارية طموحة وعميقة، أخذت في اعتبارها الأصالة والإرث منطلقاً شامخاً نحو المستقبل.
وعلى هامش حفل الافتتاح كرمت إدارة المهرجان كل من مأمون حسن الكاتب السينمائي والناقد الحائز على العديد من الجوائز العالمية، وبسام الذوادي المخرج والمنتج البحريني ورائد صناعة السينما في الخليج من خلال طرحه لأول فيلم بحريني طويل.
وأعلن رئيس لجنة تحكيم السيناريو سعد الدوسرى، جوائز مسابقة "النص غير المنفذ"لـ "مهرجان أفلام السعودية" خلال حفل الافتتاح.
ونال عقيل الخميس ثالث أفضل سيناريو قصير بعنوان "للتو أرى السماء".
فيما نال عبدالرحمن العمير ثاني أفضل سيناريو قصير بعنوان "برزخ".
ونال علي سعيد جائزة أول أفضل سيناريو قصير بعنوان "رقم هاتف قديم".
وحصد نص سيناريو "أول جريمة قتل في المحافظة" ثاني أفضل سيناريو طويل لعبدالعزيز العيسى.
ونال علي الحمراني جائزة أول أفضل سيناريو عن نص "المواكدة".
وسيعرض المهرجان 36 فيلمًا سعوديًا ما بين أفلام مرشحة للنخلة الذهبية، وأفلام موازية قصيرة وطويلة، تتيح للجمهور ملامسة القفزة الإبداعية التي وصل إليها صنّاع الأفلام في فترة وجيزة عبر حبكات متنوعة في مواضيعها ومنعطفاتها وقوالبها التي تحمل الكثير من الثقافة والأصالة في طابعها، إضافةً إلى 21 فيلمًا خليجيًا؛ لتعزيز الترابط الفكري والمعرفي.
وسيقدم المهرجان 4 ورش تدريبية في المجال السينمائي ما بين القانون والتصوير والكتابة والإنتاج، و3 ندوات ثقافية مع خبراء في النقد السينمائي والأفلام المستقلة وسينما الصحراء، كما سيتم نشر 6 كتب، تشمل كتبًا مطبوعة ونسخ ورقمية ضمن مسار الإصدارات المعرفية لهذا العام، وسيتم عرض جميع البرامج عبر قناة المهرجان على اليوتيوب.