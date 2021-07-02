شكرا لقرائتكم خبر عن تريس جيبسون يكشف عن كواليس تجمعه مع الراحل بول ووكر.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمي تريس جيبسون، عن لقطات من الأرشيف تجمعه مع النجم الراحل بول ووكر، في كواليس تصوير أحد أجزاء سلسلة الأكشن الشهيرة Fast & Furious، تزامناً مع طرح الجزء التاسع من السلسلة والذى حقق إيرادات ضخمة في الأيام الأولى من عرضه في عدد من دول العالم، بعد سلسلة من التأجيلات.

ونشر جيبسون، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ظهر من خلاله في لقطات سابقة مع النجم الراحل بول ووكر، من كواليس أحد مشاهد الأكشن التي جمعتهما سابقاً، وسرعان ما حصد الفيديو الكثير من المشاهدات خلال دقائق من نشره.

يواصل الجزء التاسع من سلسلة Fast & Furiousتحقيق الإيرادات المرتفعة، وذلك بالتزامن مع وصول العمل إلى دور العرض بالولايات المتحدة الأمريكية، بداية من يوم 26 يونيو الماضى، وكان قد وصل العمل إلى دور العرض المختلفة حول العالم في 19 مايو الماضى.

لتصل إيرادات الجزء التاسع من الفيلم إلى 418 مليونًا و694 ألف دولار فى شباك التذاكر حول العالم، وانقسمت الإيرادات بين 83 مليونًا و143 ألف دولار فى دور العرض الأمريكية، و335 مليونًا و551 ألف بدور العرض حول العالم.



الراحل بول ووكر



بول ووكر

فيلم Fast & Furious 9 من بطولة فان ديزل، ميشيل رودريجيز، جوردانا بروستر، تيريس جيبسون، لوداكريس، ناتالي ايمانويل، تشارليز ثيرون، جون سينا، فين كول، سونج كانج، آنا ساواي.

ويدور الجزء الجديد من Fast & Furiousحول استعانة Cipher بمساعدة جايكوب، الأخ الأصغر لدوم للانتقام من دوم وفريقه.