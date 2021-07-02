شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تطرح أغنيتها الجديدة Renegade مع بيج ماشين .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة العالمية تايلور سويفت، أغنيتها الجديدة Renegade، منذ ساعات عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، والتي يشاركها فيها النجم العالمي بيج رد ماشين، والتي حصدت فيها ما يقارب النصف مليون مشاهدة خلال 12 ساعة من طرحها.

وحرصت سويفت على استخدام بعض كلمات ألبومها الجديد، للترويج له قبل طرحه في 19 نوفمبر المقبل، حيث نشرت صورة لها من جلسة تصويرها الجديدة، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام منذ أيام، بالإضافة إلى صورة أخرى لبعض كلمات الألبوم المنتظر.

وجاءت الكلمات التى استخدمها سويفت في البوست الذى تداوله عدد كبير من المتابعين: "لقد قلت دائمًا إن العالم مكان مختلف لمن يعانون من الحزن، يتحرك على محور مختلف وبسرعة مختلفة، الوقت يتغير ذهابًا وإيابًا بشكل عابر، قد يمر الحزن بالآلاف من المشاعر الدقيقة يوميًا في محاولة لمعرفة كيفية تجاوزها دون التقاط الهاتف لسماع ذلك الصوت القديم المألوف".