"استعدوا".. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للمبدعين العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، أنه سيكون هناك طلبا كبيرا على العروض المسرحية والحفلات الغنائية والموسيقية قريبًا في العاصمة الرياض ومناطق أخرى بالمملكة.

وكتب آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "سيكون هناك طلبا كبيرا على المسرحيات والحفلات الغنائية والفرق الموسيقية قريباً في الرياض.. وفي الكثير من مناطق المملكة".

ووجه "تركي" رسالة للمبدعين العرب، قائلا: "المبدعون العرب.. أنتم مقبلون على مواسم استثنائية.. استعدوا".

ومن جانبه علّق الملحن عزيز الشافعي على منشور آل الشيخ، قائلا: "بالتوفيق إن شاء الله لجميع الفنانين المصريين والعرب في إثراء جميع الفعاليات والمشاركة في هذا الحدث غير المسبوق الذي يثري الثقافة والسياحة والفن في المملكة خاصة والمنطقة عامة".

وكان المستشار تركي آل الشيخ، أعلن بدء تصوير أول عمل فني تلفزيوني من تأليفه بعنوان "الثمانية"، مع المخرج أحمد مدحت، حوار عمرو سمير عاطف، مهندس الديكور محمد عطية، مصممة الملابس منى التونسي، مدير التصوير Tómas Örn Tómasson، ومهندس الصوت Bill Dinnelly.

"الثمانية" بطولة النجوم آسر ياسين، خالد الصاوي، هشام سليم، غادة عادل، محمود البزاوي، ريم مصطفى، محمد علاء، منذر رياحنة، مصطفى البنا، السعودي خالد صقر، البحريني وضاح سوار، وعدد كبير من النجوم العرب والعالميين، ومن المقرر عرضه عن قنوات MBC ومنصة شاهد.