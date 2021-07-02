"مغامرة جديدة".. مايان السيد تنشر صورا من رحلتها لـ زنجبار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة مايان السيد، جمهورها ومتابعيها، صورا جديدة لها من رحلتها إلى زنجبار في تنزانيا.

ونشرت "مايان" الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "لقد حان الوقت لمغامرة جديدة".

وظهرت "مايان" في الصور على شاطئ البحر، ونالت إعجاب جمهورها.

يذكر أن أخر أعمال مايان السيد مسلسل "حرب أهلية" في رمضان 2021، مع النجوم: يسرا وجميلة عوض وباسل خياط وأروى جودة ورشدى الشامي وسينتيا خليفة وغيرهم، من إخراج سامح عبد العزيز.

كما شاركت مايان السيد في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسلي "هجمة مرتدة" مع النجوم أحمد عز وهند صبري وماجدة زكي وصلاح عبد الله وغيرهم، و"لعبة نيوتن" مع منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد وغيرهم.