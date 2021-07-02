هند صبري ناعية رمسيس مرزوق: أحد كبار فن التصوير السينمائي العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعت الفنانة هند صبري، مدير التصوير الكبير رمسيس مرزوق، والذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 81 عاما.

وكتبت هند، عبر حسابها على موقع "تويتر": "رحل اليوم أحد كبار فن التصوير السينمائي العربي.. رحم الله مدير التصوير الكبير الدكتور رمسيس مرزوق وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان".

رمسيس مرزوق حاصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان 1959، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية أكاديمية الفنون تخصص تصوير 1963، وعلى شهادة الدكتوراه في الإخراج السينمائي من جامعة السوربون بباريس عام 1983.

عمل رمسيس مرزوق مع كبار المخرجين وفي مقدمتهم يوسف شاهين وصلاح أبو سيف وكمال الشيخ وعاطف سالم، اختارته أكاديمية الفنون ليكون من بين أهم الشخصيات السينمائية في العالم، عمل مديرًا لتصوير ما يزيد عن 100 فيلم مصري، أقام العديد من المعارض الخاصة به في روما وباريس، حصل على ما يزيد عن 20 جائزة تقديرية، وضع بصمته على مسلسل وحيد وهو "وجه القمر" لفاتن حمامة، وآخر أفلامه "جوه اللعبة" عام 2012.