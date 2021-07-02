ميس حمدان لـ”صوت بيروت انترناشونال”: أشكر الامارات على منحي الاقامة الذهبية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 يوليو 2021 07:25 مساءً - منذ ساعة واحدة

تملك ميس حمدان اكثر من موهبة فنية فهي تمثل وتغني وتقلد. شاركت في اعمال درامية وسينمائية عدة، منها “امير الليل” مع النجم اللبناني رامي عياش. كما تتحضر حاليا لتشارك في اكثر من عمل فماذا تقول ميس حمدان لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن هذه الاعمال؟ ” احضر للفترة المقبلة اغنية جديدة من كلمات بهاء الدين محمد والحان محمد الرفاعي ستصدر قريبا كما هناك تحضيرات لفيلم سينمائي لم ينجز السيناريو الخاص به نهائيا كي اخوض بتفاصيله لكنه عملا كوميديا وسأقدم فيه اكثر من شخصية مرحة”.

اما الاعمال الدرامية التي تابعتها في شهر رمضان فهي 2020 لنادين نجيم وقصي الخولي و”للموت” لماغي بو غصن ودانيلا رحمة وباسم مغنية وايضا استمتعت بمشاهدة مسلسل “لعبة نيوتن” لمنى زكي.

وعما اذا عرض عليها عملا لبنانيا جديدا بعد مشاركتها في مسلسل “امير الليل” تشير ميس انها فخورة بالدرما اللبنانية التي تتطور باستمرار واتمنى ان اعيد التجربة التي خضتها في “امير الليل” و”لعبة الموت” و”عشق النساء” وهذه الاعمال اعطتني انتشارا في العالم العربي واود ان اعود واشارك بمثلها وان اتحدث باللهجة اللبنانية ومن هنا ارفع صوتي تجاه المنتجين اللبنانيين واقول لهم اريد ان اعيد التجربة معكم وتتابع “انا من الفنانات اللواتي يرغبن بالتواجد في العالم العربي خاصة انني اتقن اكثر من لهجة ومنها الخليجي والمصري واللبناني والاردني”.

وعن مشاركتها في اعمال درامية بدوية تقول “كنت سعيدة بهذه التجربة التي صورتها في الاردن واتمنى ان اعيد المشاركة في مثل هكذا اعمال وشكلي وملامحي العربية يساعداني في هذه الادوار. كما كنت اول فنانة عربية تشارك في فيلم سعودي من انتاج شركة “روتانا” وكان بعنوان “كيف الحال”.

فيما يتعلق باسباب زيارتها الى مدينة دبي قالت “زرت هذه المدينة الجميلة برفقة اختي مي سليم حيث منحتنا وزارة الثقافة الاماراتية الاقامة الذهبية وانا اود ان اشكرهم على هذا التكريم وهذا يدل ان لدي مكانة فنية جيدة في العالم العربي كما اني احب دبي لان اهلي يعيشون فيها والحياة هناك لها طعم آخر هذا عدا عن انني بدات اتعاون مع شركة كبيرة اماراتية من اجل توسعة مشروعي الخاص بالملابس ولمن لا يعرف فانا لدي في مصر BRAND خاص بي بالازياء و وانوي التوسع به في الماكياج ايضا”.

اخيرا هل اعجبها دور اختها مي سليم في مسلسل “لحم غزال” الذي عرض في رمضان الماضي فقالت ميس حمدان “من وجهة نظري ان اختي ابدعت في الشخصية التي قدمتها في هذا العمل بل اعتبره من اهم ادوارها طيلة مسيرتها الفنية. وانا اتمنى لها النجاح الدائم لانها مثابرة ومجتهدة ومثلها اختي الثانية دانا حمدان التي دخلت مجال التمثيل اخيرا وهي مؤثرة جدا في السوشيل ميديا”.