شكرا لقرائتكم خبر عن باسل غندور ينافس بفيلم " The Alleys" فى مهرجان locarno بعد فوزه بالبافتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد فعاليات الدورة الـ74 من مهرجان لوكارنو السينمائي والذي يقام في الفترة من 4 وحتي 14 أغسطس المقبل بسويسرا، عرض الفيلم الأردني " The Alleys" – "الحارة "للمخرج باسل غندور في عرضه العالمي الأول، حيث ينافس على 3 جوائز ضمن قسم بياتزا جراندي، ليسجل أول مشاركة لفيلم أردني طويل في تاريخ المهرجان وأول فيلم عربي يشارك في قسم بياتزا جراندي منذ 2008.

وينافس فيلم "الحارة" وهو إنتاج مشترك بين الأردن ومصر والسعودية، على ثلاث جوائز هي جائزة الجمهور وجائزة فارايتي بياتزا جراندي التي تقدمها مجلة فارايتي الأميركية، وأيضاً جائزة سواتش لأفضل عمل أول، حيث يعد الفيلم هو التجربة الإخراجية الأولى لباسل غندور بعدما شارك في تأليف وإنتاج فيلم ذيب الذي ترشح لـجائزة أفضل فيلم أجنبي في كلا من حفل توزيع جوائز الأوسكار والبافتا، وفاز بجائزة البافتا لأول عمل روائي أول.

فيلم الحارة من تأليف وإخراج باسل غندور، وبطولة عماد عزمي، منذر رياحنة، ميساء عبد الهادي، بركة رحماني، نادرة عمران ونديم ريماوي.

وكان مشروع فيلم الحارة قد فاز بجائزة لجنة التحكيم لبرنامج صناعة الأفلام ضمن فعاليات مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بالتشيك، وحصل أيضاً على جائزتين من ملتقى القاهرة السينمائي للأفلام الروائية في مرحلة ما بعد الإنتاج ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

تدورأحداث الفيلم في حي تحكمه النميمة والعنف في شرق عُمان، حيث يقوم شاب مخادع بالمستحيل ليكون مع حبيبته، لكن والدتها تقف عائقاً أمام اكتمال قصتهما، وعندما تلتقط كاميرا شخص مبتز مقطعاً مصوراً لهما في وضع حميمي، تلجأ الأم في الخفاء إلى عصابة لتضع حداً لما يحدث، لكن الأمور لا تجري كما خُطط لها.