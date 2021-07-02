شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أرباح مايلى سايرس بعد بيع منزلها خلال أقل من عام على شراءه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع الديلى ميل عن نجاح النجمة مايلى سايرس في إبرام صفقة كبرى على مستوى المبيعات حيث تمكنت من كسب مبلغ كبير مؤخراً حينما باعت أحد منازلها الضخمة بتحقيق ربح كبير رغم عدم مرور أكثر من عام على شراء نفس المنزل العام الماضى 2020.

وأضاف تقرير الديلى ميل أن النجمة مايلى سايرس أنفقت 4.95 مليون دولار العام الماضى من أجل شراء منزل يتضمن ست غرف نوم قبل أن تبيعه مؤخراً مقابل 7.2 مليون دولار ، حيث قدرت الأرباح بـ 2.3 مليون دولار.



مايلى سايرس

كما أكد التقرير أن المسكن تبلغ مساحته 1.2 فدان، وتم تجديده بعدما تم بناؤه فى الخمسينيات من القرن الماضى.



داخل المنزل

من ناحية أخرى سبق والتقطت عدسات المصورين، ظهور النجمة العالمية مايلى سايرس، فى ولاية إنديانا لحضور بطولة كرة السلة NCAA Final Four، التى انتهت فعالياتها، فى وقت سابق، وظهرت سايرس، صاحبة الـ 28 عاماً، في الصور التي نشرتها صحيفة الديلى ميل البريطانية، وهى ترتدي ملابس كلاسيكية باللون الأحمر، وإطلالتها هذه جاءت كصيحة موضة بفترة السبعينات، لتواصل بذلك ظهورها المتكرر بإطلالاتها الكلاسيكية.



منزل مايلى سايرس

وبدت مايلى، في مقطع فيديو قصير نشرته عبر حسابها على موقع انستجرام، وكأنها سافرت عبر الزمن من فرقة موسيقى الروك التي تعود إلى حقبة السبعينيات، وذلك عندما كانت تخرج من حافلة سوداء وترتدي معطفها السميك المتعرج باللون الأحمر والأزرق.