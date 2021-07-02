بعد وقفه عن الغناء.. حمو بيكا يدعو الجمهور لسماع أغنية هاني شاكر

محمد الفلاح - الجمعة 2 يوليه 2021

صراع بين حمو بيكا والفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، وذلك بعد أن أصدر قرارًا بمنعه من إقامة حفلات غنائية أو طرح أغانٍ جديدة.



ونشر حمو بيكا، عبر حسابه علي موقع "فيس بوك" أغنية الفنان هاني شاكر "لو سمحتوا" التي طرحها مؤخرًا، وعلق: "مبروك سيادة النقيب هاني شاكر الأغنية الجديدة يالا كله يخش يسمعها.

اقتربت أغنية الفنان هاني شاكر "لو سمحتوا" من تحقيق ربع مليون مشاهدة بعد ثلاثة أيام من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

فيما حققت أغنية حمو بيكا ونور التوت" رجعنا نشوط" ٩٢ ألف مشاهدة في ثلاثة أيام؛ على يوتيوب.

ليربح الفنان هاني شاكر صراعاً آخر غير مباشر مع حمو بيكا، وذلك بعد أن أصدر قرارًا بمنعه من إقامة حفلات غنائية أو طرح أغانٍ؛ ولكن بيكا ضرب بهذا القرار عرض الحائط وطرح أغنيته.

وطرح مطربا المهرجانات حمو بيكا ونور التوت، أغنية جديدة، تحمل اسم "رجعنا نشوط"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"؛ ليتجاهلا بذلك قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقافهما.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، بيانًا، يحمل قرارًا بمنع التعامل مع 5 مطربي مهرجانات، وهم: "حمو بيكا، نور التوت، مسلم، عنبة، أحمد موزة"؛ وذلك لحين تقنين أوضاعهم مع النقابة، واجتياز الاختبارات.

وأوضحت النقابة، في البيان الصادر عنها، أنها تمنع كل من ليس عضوًا بها وغير حاصل على تصاريح من مزاولة المهنة.

جاء ذلك بعد أن أحيا حمو بيكا، حفلًا غنائيًا، الخميس الماضي، ضمن حفلات موسم الصيف بأحد الشواطئ في منطقة الساحل الشمالي، بحضور عدد كبير من جمهوره، والذي اعتبرته النقابة تحديًا صريحًا لقراراتها، ما يعني ضرورة الحصول على تصاريح قبل إحياء الحفل.