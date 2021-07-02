شاهد.. «ماسة» أحلام وإطلالة ملكية تزيدها جمال

محمد الفلاح - الجمعة 2 يوليه 2021

شرت الفنانة المطربة الامارتية أحلام ، على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام " صوره لها من خلال الاستوري الخاص بها.



وظهرت أحلام، بفستان خطف الأنظار تركواز وترتدي تاج به ماسة زرقاء كبيرة واضحة علي جبينها لتظهر بشكل جديد مثل الملكات وتبدو أكثر جملا وتألق.

من جانب أخر كتبت المطربة الإماراتية أحلام بعد حل أزمة السفينة الجانحة فى قناة السويس والتى تم تعومها بأيادى مصرية خالصة على الرغم من الصعوبات التى واجهة القائمين عليها "جمهورية مصر العربية وها قد ابحرت المحروسة ومش غريبة عليكي يا مصر أم الدنيا يا عظيمة.