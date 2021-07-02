مريم بنت هالة صدقي تحاول إغراق بوسي شلبي في مارينا

محمد الفلاح - الجمعة 2 يوليه 2021

نشرت الإعلامية بوسي شلبي فيديو على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أثناء تواجدها في قارب بمارينا بصحبة هالة صدقي وابنتها مريم.



قادت مريم ابنة هالة صدقي القارب بسرعة شديدة مما تسبب في قلق بوسي شلبي وطالبتها بتخفيض السرعة حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه".

طلبت شلبي من هالة صدقي بتولي القيادة بدلًا عن ابنتها وقالت لها «لا يا هالة مش بعرف أعوم.. سوقي أنت، هغرق».

ذكر أن هالة صدقي تعرضت لأزمة مؤخرًا مع زوجها عقب نشره لرسالة جديدة على صفحته بموقع Facebook وقال فيها أنها ليست أم أبنائه.

أما الإعلامية بوسي شلبي فلقد تصدرت حديث الناس على السوشيال ميديا عقب استضافتها للفنانة ريهام حجاج وتم الحديث عن زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة الزوج السابق للفنانة ياسمين عبد العزيز.