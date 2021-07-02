تعرف على موعد عرض الموسم الثالث من مسلسل "أبو العروسة"

محمد الفلاح - الجمعة 2 يوليه 2021

استقرت الجهة المنتجة لمسلسل "أبو العروسة" على شهر ديسمبر المقبل ليكون موعد عرض الموسم الثالث من العمل، ويواصل مؤلف العمل هانى كمال فى كتابة حلقات المسلسل كما يتولى إخراج العمل بعد اعتذار المخرج كمال منصور.



ومن المقرر انطلاق تصوير العمل فى شهر أغسطس المقبل، ويختلف الموسم الثالث عن الموسمين السابقين فالأحداث معظمها مرتبطة بأبناء سيد رجب وسوسن بدر وكل أسرة فالعمل.

وكان الجزء الأول والثاني من مسلسل "أبو العروسة" حققا نجاحًا كبيرًا أثناء عرضهما خلال السنوات القليلة الماضية وارتباط العمل اجتماعيا مع الجمهور، بعد أن عرض العمل عبر قنوات دي إم سي خلال الموسمين.

وشارك في بطولة مسلسل "أبو العروسة" الذي ينتمي لنوعية الـ60 حلقة كل من سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي وعدد كبير من النجوم، وإخراج كمال منصور.

ودارت أحداث الجزء الأول والثانى من المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذى طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التى أصابتها، وشخصية الموظف المصرى وكيف تغيرت فى الفترة الأخيرة.