بعد 4 سنوات.. أحمد الفيشاوي يطوي صفحة خلافه مع عمرو أديب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان المصري أحمد الفيشاوي، عن طي صفحة الخلاف مع مواطنه الإعلامي عمرو أديب، وذلك بعد قطيعة استمرت بينهما 4 سنوات، على إثر خلاف وقع بينهما بسبب فيلم “الشيخ جاكسون”، الذي قام ببطولته أحمد الفيشاوي، وتلقى انتقادات من عمرو أديب.

ويعود الخلاف بين عمرو أديب، وأحمد الفيشاوي، عقب هجوم بدأه الأول عندما قال لفظاً “خارجاً”، خلال عرض فيلمه “الشيخ جاكسون” بمهرجان الجونة السينمائي قبل سنوات، وهو ما أثار استياء عمرو أديب، الذي وصفه بأنه “قليل الأدب”، عبر تغريدة دونها عبر حسابه في موقع “تويتر”.

وكان السبب وراء حل ذلك الخلاف وطي الصفحة تماماً، فيلم “مش أنا” للفنان المصري تامر حسني، والذي جمعهما بالصدفة عند مشاهدته في ذات السينما، وهو ما كشف تفاصيله أحمد الفيشاوي، عندما نشر عبر حسابه في موقع “انستغرام”، صوراً وثقت حضوره عرض الفيلم رفقة أسرته.

وتواجد خلال العرض بطل الفيلم تامر حسني، ومنتج العمل أحمد الدسوقي، والإعلامي عمرو أديب، حيث كتب “الفيشاوي”، قائلاً: “إمبارح حضرنا فيلم مش أنا وانبسطنا جدا.. وفرحت إني قابلت أصدقاء عمري تامر حسني البطل الفولاذي والمنتج الفنان أحمد الدسوقي”.

وتابع أحمد الفيشاوي، يقول: “وكمان أنا وعمرو أديب أخدنا بعض بالحضن في ليله من الحب والود وأكيد السينما”.

يذكر أن الخلاف بين عمرو أديب، وأحمد الفيشاوي، كان قد تم تداوله بشكل كبير في وسائل الإعلام المصرية والعربية، حيث قيل إن “الفيشاوي”، حاول الاعتداء ضرباً على عمرو أديب بعد مقابلتهما صدفة في أحد الأماكن بالجونة، وأنه لولا تدخل البعض لنشبت مشادة بالأيدي بين الطرفين، وهو ما اعترف به “الفيشاوي” في مقابلة تلفزيونية فيما بعد، بأنه حاول ضرب عمرو أديب بعد انتقاده له، وقال: “كنت عايز آخد حق أمي”.