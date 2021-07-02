محمد كريم يكشف شخصيته في “A Day to Die”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص الممثل المصري محمد كريم، على مشاركة جمهوره عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، مقطع فيديو كشف فيه عن المشاهد الجديدة التي بدأ تصويرها في فيلمه الأمريكي، الجديد الذي يحمل عنوان A Day To Die ويشارك فيه رفقة الممثل العالمي بروس ويليز.

ويصور محمد كريم، مشاهده في منطقة “الداون تاون”، بولاية ميسيسيبي، بالولايات المتحدة الأميركية، حيث قامت الشرطة بتأمين المكان ومنع سير المواطنين من أجل تصوير مشاهد الفيلم.

وظهر محمد كريم، وهو داخل كرافان التصوير، يقوم بتحضير نفسه للمشاهد، حيث كان حاملاً السلاح ويرتدي ملابس الشرطة الأميركية، ما أوحى للجمهور بوجود الكثير من مشاهد “الأكشن”.

ودلل على ذلك حجم التأمين من قبل الشرطة لموقع التصوير ومنع سير المواطنين، كما أن محمد كريم بدا متحمساً لتلك المشاهد، كاشفاً عن شخصيته بتقديم شخصية “ضابط”، وعلق على المقطع بقول: “ياللا بينا”، مدوناً اسم الفيلم.

وكان قد وثق محمد كريم، مقطع فيديو عبر حسابه في “إنستغرام”، كشف من خلاله عن بدء انطلاق تصوير فيلمه الأميركي الجديد “A Day to Die” ، الذي يشارك فيه رفقة النجم العالمي بروس ويليز.

وأظهر المقطع خروج محمد كريم من سيارته، وقد وصل إلى موقع التصوير الذي أكد أنه في ولاية ميسيسيبي، بالولايات المتحدة الأميركية، معرباً عن سعادته بالفيلم الذي تمنى أن يحظى بإعجاب الجمهور.

وكشف المقطع عن التحضيرات التي تمت للتصوير من حيث المعدات، وفريق العمل الذي وجد في موقع التصوير، كما ألقى محمد كريم السلام على بعض الحضور، وأثنى على المدينة التي تحتضن العمل، خلال تعليقه على الفيديو.

وكتب، قائلاً: “مدينة جميلة، شكراً لولاية ميسيسيبي، على الترحيب الحار”، بينما تفاعل قطاع كبير من الجمهور، حيث تخطت مشاهدات المقطع حينها 100 ألف في ساعات قليلة.

يذكر أن محمد كريم قدم، في وقت سابق، فيلماً مع النجم العالمي نيكولاس كيدج، حمل عنوان “A Score To Settle” ، وحقق نجاحاً كبيراً في دور العرض السينمائي عالمياً، وهو من إخراج شون كو، وتأليف جون ستيوارت نيومان، وتدور أحداث الفيلم حول عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضائه 19 عاماً في السجن ظلماً، لكن الشيء الوحيد الذي يحول دون تنفيذ خططه العنيفة، هو تطور علاقته بابنه.