أحمد حلمي يستعين بأغنية من فيلمه “جعلتني مجرماً” لتحدي أجواء الطقس الحار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استعان النجم المصري أحمد حلمي بمقطع فيديو من أغنية طرحها في فيلمه السينمائي الكوميدي “جعلتني مجرماً”، وذلك لمواجهة موجة الطقس الحار التي تشهدها البلاد.

وشارك أحمد حلمي الفيديو مع جمهوره عبر “إنستغرام”، ويظهر فيه وهو يقفز داخل البحر ويُردد كلمات أغنيته “ودوني البحر”، وسط تفاعل واسع بين متابعيه.

ويتمتع أحمد حلمي بحسٍّ كوميدي مميز، وهو ما يظهر في التفاعلات مع الجمهور عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، كما يُضحكهم في أفلامه السينمائية تماماً.

ونال الفيديو إعجاب جمهوره الذين تفاعلوا معه عبر التعليقات، قائلين إنِّهم يُعانون ذات الأزمة مع الطقس الحار، مُطالبين بأن يصطحبهم معه حيث جاء في التعليقات: “خدنا معاك يا حلمي”، و”يلا بينا نروح أنا هحضر الشنطة”، و”أحلى بحر دا ولا أيه”، و”نفسنا نزور البحر”، و”الجو يريد البحر”، وغيرها من التعليقات.

فيلم “جعلتني مجرما”، جرى طرحه في صيف عام 2006، وهو من بطولة أحمد حلمي، غادة عادل، حسن حسني وريهام عبد الغفور، واسم الفيلم مستوحى من فيلم أُنتج عام 1954 باسم “جعلوني مجرماً”.