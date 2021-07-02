نانسي عجرم في أغنية جديدة من ألبومها: “بدي حدا حبو”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم الأغنية الرابعة من ألبومها الجديد، بعنوان “بدي حدا حبو” عبر المتاجر الموسيقية وقناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

الأغنية باللهجة اللبنانية من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة.

ويتألف ألبوم نانسي عجرم الجديد وهو العاشر في مسيرتها الفنية، من 14 أغنية منوعة بين اللبناني المصري والخليجي من بينها أغنيات “حبك بيقوى”، و“مشكلتك الوحيدة”، و“جايه معاك”، التي أصدرتها في الأسابيع الماضية.

الجدير ذكره أن ألبوم نانسي عجم سيصدر رسميًا يوم 10 يوليو الجاري.