مع طلال سلامة.. نجل طلال باغر ينشر آخر صورة التقطها والده قبل رحيله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استعاد ريان باغر، نجل الموسيقار السعودي الراحل عن عالمنا في 11 يونيو الماضي، طلال باغر، الحديث عن والده بشكل مؤثر، من خلال تغريدة له عبر حسابه في موقع “تويتر”.

وحرص ريان باغر، على مشاركة جمهور والده الذي تفاعل بشكل كبير مع رحلة مرضه ورحيله الشهر الماضي، آخر صورة لوالده قال إنها الأخيرة التي التقطها بنفسه في هاتفه الخاص، وجمعته بالمغني والموسيقار السعودي طلال سلامة.

ودون نجل الموسيقار السعودي طلال باغر، تغريدة قال فيها: “‏آخر صور في جوال والدي رحمة الله عليه مع الإحساس الحجازي عم طلال سلامة”.

وغيَّب الموت الموسيقار والملحن السعودي طلال باغر، وذلك عن عمر ناهز 65 عاماً، وذلك بعد معاناةٍ مع مضاعفات خطيرة، جرّاء إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

ونعى ريان والده، معلناً رحيله عن عالمنا، فكتب عبر تغريدة في “تويتر”، قائلاً: “‏بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، أنعى والدي وحبيبي وروحي (طلال محمد باغر) أشوفك في الجنة يا أبويا”.

وألغى ابن طلال باغر العزاء في والده؛ بسبب الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا ومنع التجمعات، فواصل قائلاً: “ونظراً للظروف الحالية؛ بسبب وباء كرونا سيكون العزاء عبر الرسائل والاتصال فقط”.

والموسيقار طلال باغر، هو ملحن ومؤلف موسيقي سعودي، من مواليد مدينة جدة عام 1376هـ، ورأس لجنة الموسيقى في الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في جدة.

ولحَّن طلال باغر، الكثير من الأعمال المميزة لفنانين سعوديين وعرب، من أبرزهم: طلال مداح، محمد عبده، عبادي الجوهر، عبد المجيد عبد الله وديانا حداد، وغيرهم.