حمزة نمرة يُغنِّي لأول مرة في دبي.. وهذا موعد الحفل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان المصري حمزة نمرة عن حفله القادم في دبي، مشيراً إلى أنَّه سيُقام في الثاني من شهر سبتمبر المقبل، في “كوكاكولا أرينا دبي الحدث”.

وكتب نمرة، عبر حسابه في “انستغرام”: “الزمان: الخميس ۲ سبتمبر ۲۰۲۱.. المكان: كوكاكولا أرينا – دبي الحدث.. أول حفلة لايف لألبوم (مولود سنة٨٠) ولأول مرة في دبي”.

وسبق أن صرَّح المطرب المصري بأنَّه يعيش حالياً فترة نقاهة بعد ألبومه الأخير “مولود سنة 80″، موضحاً أنَّه يحرص دائماً على إعطاء نفسه فرصةً للتفكير في الجديد الذي سيُقدِّمه للجمهور.

وأضاف، في تصريحات إذاعية، أنَّه يعتبر ألبوم “إنسان” بوابة عبوره الحقيقية لقلوب جمهوره، مشيراً إلى أنَّ هذا الألبوم كان بداية معرفتهم به وتأثرهم بأغانيه.

وكشف عن موهبة جديدة له بعيداً عن الغناء، موضحاً أنَّ لديه شغفاً بأعمال النجارة، ويُفكِّر في عمل ورشة داخل منزله.

وأكد نمرة أنه يُؤمن بمقولة أنَّ الانطباعات الأولى تدوم، مضيفاً أنَّ هناك أشخاصاً من بداية معرفته بهم كانوا أصدقاء عمره، وآخرين لم يحدث بينه وبينهم أيّ اتفاق منذ اللحظة الأولى.

وكان الفنان المصري قد طرح ألبوم “مولود سنة 80” نهاية العام الماضي، وحققت أغنية “فاضي شوية” إحدى أغاني الألبوم نجاحاً منقطع النظير، حيث تداولها النجوم العرب، وغنَّاها مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يحفظها المستمعون، فأصبحت نشيداً لعشاق القهوة، ولمن اشتاقوا لأشخاص آخرين بعيدين عنهم.