أي أغنية تفضلون الخليجية أم المصرية؟.. نوال الزغبي تسأل متابعيها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يترقب جمهور النجمة اللبنانية نوال الزغبي بفارغ الصبر طرح ألبومها الجديد الذي كانت قد أعلنت عنه في وقت سابق. نوال التي كانت قد كشفت عن أن الميني ألبوم يتضمن 6 أغنيات منوعة بين اللبناني والمصري والخليجي، سألت متابعيها على موقع “تويتر” عن الأغنية التي يرغبون في أن تصدرها أولًا من الألبوم.

ونشرت نوال الزغبي تصويتًا على حسابها في “تويتر” وسألت المتابعين “أي أغنية بتفضلوا تنزل قبل التانية؟”، محدّدةً الإختيار بين الأغنية الخليجية والأغنية المصرية.

وتفاعل عدد كبير من محبّي نوال الزغبي مع تغريدتها، فانقسمت اختياراتهم، إذ اختار البعض أن تصدر الأغنية المصرية أولًا، أمّا البعض الآخر فطلبوا منها إصدار الأغنية الخليجية في البداية لأنها لم تصدر أي أغنية باللهجة الخليجية منذ فترة طويلة.

الجدير ذكره أن نوال الزغبي حققت مؤخرًا نجاحًا لافتًا من خلال أغنيتين “أسعد لحظة” كلمات ملاك عادل وألحان مصطفى العسال وتوزيع الهامي دهيمه و”بكلم خيالي” كلمات وألحان صلاح الكردي وتوزيع ريمي مراد.