أنجلينا جولي وذا ويكند في موعد عشاء.. ما الّذي جمعهما؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوهدت أنجلينا جولي (46 عاماً) وذا ويكند (31 عاماً) يستمتعان بتناول عشاء فاخر معاً في أحد مطاعم لوس أنجلس، وسط معركة طلاقها المحتدمة مع براد بيت، بحسب ما أفاد موقع “الصن” البريطاني.

في حين أنه من غير المعروف أن تربط النجمان صداقة، إلا أن هناك بعض الروابط المثيرة للاهتمام بينهما، بما في ذلك لفتة المغني إلى شفاه أنجلينا الشهيرة في إحدى أغانيه الناجحة.

علاوة على ذلك، يقال إن سيلينا غوميز (28 عاماً)، حبيبة ذا ويكند السابقة، ربطتها علاقة بزوج أنجلينا السابق براد بيت (57 عاماً) لفترة وجيزة في عام 2016، بينما كانا لا يزالان متزوجين، حيث زُعم أنّ بيت “غازل بلا خجل” سيلينا مما تسبب في مشاكل بينه وبين أنجلينا، على الرغم من دحض هذه المزاعم.

وأصدر ذا ويكند في العام عينه أغنيته الناجحة Party Monster التي تضمنت لفتات إلى كل من أنجلينا وسيلينا، ثم إلى براد في أغنيته Starboy التي أطلقها عام 2016.

وانفصل ذا ويكند وسيلينا في تشرين الأول (أكتوبر) 2017 بعد علاقة دامت 10 أشهر. أمّا جولي فشوهدت مؤخراً تتردد إلى منزل زوجها البريطاني السابق جوني لي ميلر، وسط معركة طلاقها المريرة مع براد، والتي بدأت في أيلول (سبتمبر) 2016.