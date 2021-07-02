فصلوا التيار الكهربائي.. غلق المسرح قبل عرض أشرف عبدالباقي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أغلق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، مسرح الساحل الشمالي أثناء وجود فريق الفنان أشرف عبدالباقي لتقديم عرض “ليلة العمر”.

ويأتي القرار بسبب عدم استيفاء شروط الحماية المدنية وإعاقة المسرح حركة المرور على طريق الساحل الشمالي مطروح الإسكندرية.

وروى مصدر في تصريحات صحافية، أنه تم ذلك من خلال فصل التيار الكهربائي بطريقة مهينة، وذلك بسبب عدم الحصول على تصاريح.

كما تم إصدار قرار بإلغاء العرض وغلق المسرح قبل دقائق من افتتاح العرض الأول للفنان أشرف عبدالباقي. وقبل القرار بالغلق، تواجد عدد كبير من جمهور عبدالباقي، لحضور المسرحية، وتسبب ذلك في إعاقة حركة السيارات بالطريق، ما أدى إلى صدور قرار الغلق لحين استكمال الإجراءات والاشتراطات التي تؤمن حركة المرور وتواجد الجمهور.

ويذكر أنّ المسرحية، تدور أحداثها في أجواء غير تقليدية حول محاولة بعض المساجين الهروب بالاختفاء داخل قاعة أفراح يتصادف وجود حفل زفاف بها ما يسبب لهم مشاكل عدّة ويفجر كثيراً من المواقف الكوميدية الضاحكة.