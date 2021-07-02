شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية زيزى حبيبة أحمد فهمى وسبب غيرة هنا الزاهد منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الفنان أحمد فهمى، من النجوم اللذين يحبون الكلاب و دائما يشارك جمهوره بصور و فيديوهات مع الكلاب التي يربيها في منزله، ولكن هناك الكلبة زيزى التى تغير منها زوجته النجمة هنا الزاهد بسبب حبه الشديد لها و اهتمامه بها، كما تنشر هنا صور لأحمد مع زيزى وهو يقوم بتدليلها وتكتب على الصور:" كل يوم مع زيزى".

وقال أحمد فهمى، في لقاء سابق له : "أنا بحب الكلاب جدا وده سبب الخناقات بيني وبين مراتي هنا الزاهد وهى ليها شخصية قوية جدا وهي في البيت مسيطرة وبتزعل أني بهتم بالكلاب وبالذات الكلبة زيزى وبدلعها كتير فبتضايق وتقعد تعيط وقالتلى الكلبة دى هتكون سبب طلاقنا".

ويظهر النجم أحمد فهمى فى فيلم " العارف" بدور جديد من ناحية الشكل والمضمون إذ يقدم دور شخص "هاكرز" شرير يدخل فى صراعات مع جهات كبرى، ويأتى ذلك بعد سنوات من ظهور فهمى بادوار كوميدية سواء فى الدراما والسينما، ونفس الأمر بالنسبة للفنان مصطفى خاطر الذى يجسد شخصية تتسم بالغموض وتدخل فى أجواء الإثارة والمطاردات فى العمل ليبتعد هو الآخر عن الكوميديا المعتادة عليه.

"العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".