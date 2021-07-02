شكرا لقرائتكم خبر عن سامح الصريطى يكشف أخر صورة جمعت بين رمسيس مرزوق وشقيقه النحات زوسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الحزن انتابت الفنان سامح الصريطي بعد وفاة مدير التصوير الكبير رمسيس مرزوق، عن عمر 81 عاماً، والذى يحتفظ بكواليس خاصة معه وأسرته، حيث كان أول من نشر خبر وفاته.



سامح الصريطى ورمسيس مرزوق

ونشر سامح الصريطى، تدوينه عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة من لقاء سابق له مع رمسيس مرزوق، والذى كان يتواجد فيه برفقة شقيقة مهندس الديكور زوسر مرزوق، وظهر في الصورة رمسيس مرزوق وهو جالس على كرسى وتورته عيد ميلاد، وأوضح الصريطى أن هذه الصورة هى أخر لقطة جمعت بين الشقيقين رمسيس وزوسر.



سامح الصريطى

رمسيس مرزوق فنان ومدير تصوير حاصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان 1959 وبكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية أكاديمية الفنون تخصص تصوير 1963 وعلى شهادة الدكتوراه في الإخراج السينمائي من جامعة السوربون بباريس (فرنسا)عام 1983، وقد حصل على العديد من الجوائز، وكذلك اشترك بتصوير مجموعة افلام ايطالية ... وأقام العديد من المعارض الخاصة به بمصر وروما وباريس وحصل على حوالي عشرين جائزة تقديرية.

ومن أبزر الأفلام التي عمل فيها رمسيس مرزوق "بمبة كشر" بطولة نادية الجندى وإخراج حسن الامام، "الأبرياء" بطولة نور الشريف وميرفت أمين وإخراج محمد راضى، "الجبان والحب" بطولة شمس البارودى وحسن يوسف وشويكار، "وسقطت في بحر العسل" بطولة محمود ياسين ونبيلة عبيد ونادية لطفى وتحية كاريوكا وإخراج صلاح أبو سيف.

هذا بالإضافة إلى أفلام "أه يا ليل يا زمن" بطولة رشدى أباظة ووردة، "سمارة الأمير" بطولة نبيلة عبيد، و"اسكندرية كمان وكمان" للمخرج يوسف شاهين، "الصعود إلى الهاوية" بطولة محمود ياسين ومديحة كامل، "المهاجر" بطولة يسرا وإخراج يوسف شاهين، "اضحك الصورة تطلع حلوة" بطولة أحمد زكى وإخراج شريف عرفة، وغيرها من الأفلام.